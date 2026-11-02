Росгвардейцы за неделю изъяли у жителей Псковской области 16 единиц оружия

С 26 октября по 1 ноября сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской

области провели более 35 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

За неделю выявили 11 административных правонарушений, из которых 10 в области оборота оружия, одно в области частной охранной деятельности. Из оборота изъяли 16 единиц оружия и около 20 боеприпасов.

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на его хранение и ношение, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.