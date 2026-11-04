Тысячи псковичей столкнулись со взломом «Госуслуг»: как защитить свои данные

Портал «Госуслуги» стал частью повседневной жизни. Через него можно оформить пособия, получить справки, записаться к врачу и решить другие вопросы, не выходя из дома. Но вместе с удобством появляются и риски: ваши личные данные становятся лакомым кусочком для мошенников. За первые девять месяцев 2026 года в МФЦ Псковской области за восстановлением доступа к учётным записям обратились 24 525 человек, причём около 60% обращений были связаны со взломом. Что делать, если преступники получили доступ к личному кабинету, рассказала директор регионального МФЦ Ольга Степанова в программе «Цифровизация для всех и для каждого» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

По словам Ольги Степановой, главное в такой ситуации - не терять время. Прежде всего необходимо восстановить доступ к учётной записи. Сделать это можно самостоятельно через доступные способы восстановления, с помощью банковского приложения или при обращении в МФЦ.

«Если вы приходите в МФЦ, просто на стойке администратора говорите, что вам взломали доступ к учётной записи. Мы постараемся поднять талон в очереди, чтобы, не теряя времени гражданина, восстановить доступ», - объяснила руководитель центра.

После восстановления доступа необходимо проверить историю входа в личный кабинет. В настройках безопасности можно увидеть, когда и с каких устройств заходили в аккаунт.

Следующий шаг - изучить заявления и уведомления. Мошенники могут запрашивать информацию о трудовом стаже, недвижимости и личные данные. По словам Ольги Степановой, встречались случаи оформления доверенностей и подачи заявок на кредиты в микрофинансовые организации.

После этого необходимо обратиться в полицию и сообщить о взломе учётной записи. Ольга Степанова подчеркнула, что сотрудники МФЦ помогают пострадавшим восстановить доступ к аккаунту и разобраться с дальнейшими действиями. Обратиться можно в ближайший отдел МФЦ Псковской области.

Чтобы снизить риск дальнейших мошеннических действий, в МФЦ рекомендуют установить самозапрет на оформление кредитов и новых сим-карт. Ещё одна мера - запретить регистрацию сделок с недвижимостью без личного участия собственника. Такие действия помогут обезопасить себя в цифровом мире и не стать жертвой мошенников.