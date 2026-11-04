Псковичам рассказали, где помогут бесплатно разобраться с «Госуслугами»

Получить справку через интернет бывает быстрее, чем стоять в очереди. Но не каждый человек знает, как пользоваться электронными сервисами. В МФЦ Псковской области работают специальные зоны, где сотрудники помогают посетителям оформлять документы через портал «Госуслуги». Какие услуги можно получить таким способом и сколько времени это занимает, рассказала директор регионального МФЦ Ольга Степанова в программе «Цифровизация для всех и для каждого» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Всего в регионе оборудованы 33 сектора пользовательского сопровождения. В них есть компьютеры, принтеры и сканеры, а сотрудники помогают посетителям разобраться с электронными заявлениями.

По словам Ольги Степановой, многие жители до сих пор путают МФЦ с порталом «Госуслуги», хотя это разные организации, которые дополняют друг друга.

«Если гражданин приходит к нам и хочет получить услугу, мы уточняем, в каком виде вы хотели бы её получить: на бумажном носителе либо в электронном виде», - объяснила руководитель МФЦ.

Чаще всего посетителям помогают получать выписки из Единого государственного реестра недвижимости, сведения о трудовой деятельности, состоянии индивидуального лицевого счёта и остатке материнского капитала. Такие документы можно запросить в электронном виде, а при необходимости распечатать и заверить в МФЦ.

«Гражданин получает эту услугу там за десять минут», - рассказала Ольга Степанова об одном из вариантов получения электронной справки с последующей распечаткой.

Помощь сотрудников востребована и среди молодёжи. Школьники обращаются за помощью в оформлении «Пушкинской карты», а абитуриенты - при подаче документов в вузы через «Госуслуги». Для поступающих предусмотрена возможность подать заявления сразу в пять университетов. В летний период сотрудники МФЦ помогают разобраться с заполнением электронных форм, в том числе в рамках соглашения с Псковским государственным университетом.

Чтобы получить помощь, посетителю необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и доступ к учётной записи на «Госуслугах». При этом Ольга Степанова уточнила, что сотрудники МФЦ помогают с электронными услугами в пределах своих полномочий и заключённых соглашений.