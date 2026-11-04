От оформления квартиры до соцвыплат: какие услуги чаще всего получают псковичи в МФЦ

Оформить недвижимость, подать документы на социальные выплаты или зарегистрировать предпринимательскую деятельность можно в одном месте. Сегодня в МФЦ Псковской области доступно 235 государственных и муниципальных услуг. Какие из них наиболее востребованы и сколько жителей обращаются за помощью, рассказала директор регионального МФЦ Ольга Степанова в программе «Цифровизация для всех и для каждого» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

По словам руководителя, ежегодно в МФЦ региона поступает более 600 тысяч обращений. Ещё свыше 50 тысяч звонков принимают сотрудники «горячей линии».

Сейчас перечень услуг включает 79 федеральных, 89 региональных услуг и 67 других функций. Среди них - оформление документов на недвижимость, услуги Министерства внутренних дел, Социального фонда России и региональных ведомств.

«Традиционно услуги Росреестра у нас занимают первое место, услуги Министерства внутренних дел - второе место», - рассказала Ольга Степанова.

Третье место по востребованности делят услуги Социального фонда России и Министерства социальной защиты Псковской области.

Сеть регионального МФЦ включает 24 отдела приёма заявителей и 119 территориально обособленных подразделений и удалённых рабочих мест. Дополнительные окна работают в Пскове, в том числе в торговом центре «ФЬОРД плаза», центре «Мой бизнес» и на других площадках.

Перечень услуг постоянно меняется. Некоторые документы теперь можно оформить самостоятельно через «Госуслуги», поэтому необходимость обращаться за ними в МФЦ постепенно снижается.

Например, в электронный формат перешла подача документов для получения отдельных лицензий. При этом МФЦ продолжает принимать заявления по другим направлениям и помогать жителям с оформлением документов.

По данным Ольги Степановой, за девять месяцев 2026 года показатель удовлетворённости качеством предоставления услуг в МФЦ региона составил почти 100%.

Уточнить перечень доступных услуг и порядок обращения можно на официальном сайте МФЦ или по телефону «горячей линии»: 299-298.