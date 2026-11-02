До -2 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 3 ноября

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 3 ноября, сообщили в региональном гидрометцентре.

Ночью местами, днем в большинстве районов пройдет небольшой дождь. Будет дуть умеренный ветер западных направлений со скоростью 2-5 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью прогнозируется от -2 до +3 градусов, днем воздух прогреется от 3 до +8 градусов.

В Пскове ночью без существенных осадков, днем пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью ожидается от +1 до +3 градусов, днем — от +5 до +7 градусов.

Атмосферное давление высокое.