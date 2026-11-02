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Антон Мороз обозначил приоритеты в работе с псковским Заксобранием

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Рабочую встречу с председателем Законодательного Собрания Псковской области Борисом Елкиным провел депутат Государственной Думы Антон Мороз, сообщается в его канале в Мах.

Фото здесь и далее: Антон Мороз / Мах

Обсудили текущую повестку и совместные задачи. Регион после сентябрьских выборов обновил и региональный парламент, и парламентское представительство в Государственной Думе, поэтому особенно важно выстроить слаженное взаимодействие между федеральным и областным уровнями власти.

Также Антон Мороз и Борис Елкин поговорили о ключевых для Псковской области направлениях: поддержке участников специальной военной операции и их семей, выполнении социальных обязательств, развитии экономики и территорий.

Обсудили перспективы законодательной работы – как областной парламент может взаимодействовать с Государственной Думой в решении задач региона. Для меня приоритет – чтобы федеральные решения опирались на реальную ситуацию на местах и работали на жителей региона. Такие рабочие встречи помогают услышать друг друга и действовать согласованно.

Отдельно они остановились на исполнении Народной программы. По словам Антона Мороза, она формировалась из наказов и обращений избирателей, и теперь главная задача - приложить все усилия для её совместной реализации.

«Благодарю Бориса Андреевича за содержательную и конструктивную встречу. Работаем дальше – вместе, на результат», - заключил депутат.

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