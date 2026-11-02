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Субботник прошел на Аллее памяти 6-й роты в Великих Луках

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Субботник на Аллее памяти 6-й роты состоялся в Великих Луках, сообщил в Мах депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Мах

«День народного единства — прежде всего о том, что вместе мы можем сделать больше. И особенно хорошо, когда объединяют не только слова, но и конкретные добрые дела. В преддверии праздника провели партийный субботник на Аллее памяти 6-й роты в Великих Луках. К партийному активу присоединились участники Великолукской ассоциации ветеранов СВО, спортсмены клуба "Отечество — Псковская область", активисты "Молодой гвардии" Единой России», - сообщил депутат.

Участники субботника убрали опавшую листву и мусор, а также привели территорию в порядок.

 

«Место для такого субботника выбрано очень символичное. Рядом находится Братское кладбище, где покоятся воины, защищавшие нашу землю в годы Великой Отечественной войны. Люди разных национальностей и судеб тогда стояли плечом к плечу перед общей угрозой. И наша общая задача — бережно относиться к таким местам и передавать это отношение следующим поколениям. Спасибо всем, кто сегодня был рядом и вложил свой труд в это общее дело», - добавил Александр Козловский.

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