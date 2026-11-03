 
Общество

Мошенники начали выманивать данные под видом индексации зарплат

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Мошенники рассылают сотрудникам предприятий сообщения от имени бухгалтерии, используя повышение минимального размера оплаты труда как повод для выманивания данных, следует из материалов МВД России.

В ведомстве поясняют, что злоумышленники оформляют письмо как обычное рабочее поручение: в нем указывается конкретная задача, срок ее выполнения, а в обращении может содержаться фамилия и инициалы адресата. Такая деталь создает у получателя впечатление, что документ подготовлен бухгалтерией именно для него.

Для усиления доверия аферисты прикладывают персональный файл или ссылку, в названии которых также фигурируют данные получателя. По переходу из такого письма человек попадает на поддельную страницу, где у него могут запросить логин, пароль или код подтверждения - после ввода эти данные оказываются у мошенников.

Существует и второй сценарий: открытие вложения из письма приводит к установке вредоносной программы на устройство жертвы.

В МВД призвали не открывать неожиданные вложения и не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений, а также не вводить рабочие и личные данные на сторонних ресурсах. Особое внимание советуют обращать на новые аккаунты, незнакомые номера и требования выполнить поручение в сжатые сроки.

Если сообщение пришло якобы от бухгалтерии, его подлинность следует проверить, связавшись с бухгалтером или руководителем по известному номеру, либо попросить направить документ через официальный рабочий канал, пишет РИА Новости.

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