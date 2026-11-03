Мошенники начали выманивать данные под видом индексации зарплат

Мошенники рассылают сотрудникам предприятий сообщения от имени бухгалтерии, используя повышение минимального размера оплаты труда как повод для выманивания данных, следует из материалов МВД России.

В ведомстве поясняют, что злоумышленники оформляют письмо как обычное рабочее поручение: в нем указывается конкретная задача, срок ее выполнения, а в обращении может содержаться фамилия и инициалы адресата. Такая деталь создает у получателя впечатление, что документ подготовлен бухгалтерией именно для него.

Для усиления доверия аферисты прикладывают персональный файл или ссылку, в названии которых также фигурируют данные получателя. По переходу из такого письма человек попадает на поддельную страницу, где у него могут запросить логин, пароль или код подтверждения - после ввода эти данные оказываются у мошенников.

Существует и второй сценарий: открытие вложения из письма приводит к установке вредоносной программы на устройство жертвы.

В МВД призвали не открывать неожиданные вложения и не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений, а также не вводить рабочие и личные данные на сторонних ресурсах. Особое внимание советуют обращать на новые аккаунты, незнакомые номера и требования выполнить поручение в сжатые сроки.

Если сообщение пришло якобы от бухгалтерии, его подлинность следует проверить, связавшись с бухгалтером или руководителем по известному номеру, либо попросить направить документ через официальный рабочий канал, пишет РИА Новости.