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Работать или жить на накопления: как псковичи планируют пенсию

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Многие задумываются о том, на какие деньги будут жить после выхода на пенсию. Каждый четвёртый опрошенный пскович рассчитывает, что основным источником дохода в пожилом возрасте станет работа или подработка. При этом на государственную пенсию надеются 24% респондентов, сообщили Псковской Ленте Новостей аналитика сервиса по поиску работы SuperJob. 

Согласно результатам опроса, 25% жителей Пскова планируют продолжать работать после выхода на пенсию. Ещё 16% рассчитывают жить на личные сбережения, а 3% - на накопления в негосударственных пенсионных фондах. На финансовую помощь детей надеется лишь 1% опрошенных. Ещё 9% выбрали другие источники дохода.

Женщины чаще мужчин планируют работать на пенсии - 30% против 20%. Мужчины, напротив, немного чаще рассчитывают на собственные накопления - 18% против 14% среди женщин.

Представления о будущих доходах различаются и в зависимости от возраста. Псковичи младше 35 лет чаще надеются на личные сбережения. Горожане от 35 до 45 лет рассматривают работу и подработку, а респонденты старше 45 лет преимущественно рассчитывают на государственную пенсию.

Образование также влияет на финансовые планы. Люди с высшим образованием чаще собираются продолжать работать или использовать накопления. Выпускники колледжей и техникумов в большей степени полагаются на пенсионные выплаты от государства.

Среди псковичей с ежемесячным доходом до 100 тысяч рублей чаще встречаются те, кто рассчитывает на государственную пенсию. Респонденты с зарплатой от 100 до 150 тысяч рублей чаще планируют работать и после достижения пенсионного возраста.

Опрос проводился с 23 по 27 октября среди экономически активных граждан.

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