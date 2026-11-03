Россияне отрабатывают последний сокращенный день 2026 года

Последний в 2026 году сокращенный рабочий день наступил в России 3 ноября. Он предшествует Дню народного единства, который отмечается 4 ноября, напомнила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Во вторник, 3 ноября, продолжительность рабочего дня должна быть уменьшена на один час. После этого сокращенных предпраздничных дней до конца года не будет, передает «Российская газета».

В частности, 30 декабря останется обычным рабочим днем. Сокращение не предусмотрено, поскольку следующий день, 31 декабря, уже является выходным из-за переноса на него выходного с воскресенья, 4 января.

Наличие праздничных выходных и сокращение рабочего времени накануне праздника не должны уменьшать зарплату сотрудников, которые получают фиксированный оклад.

Последний сокращенный день 2026 года придется на начало ноября. Для сотрудников на окладе уменьшение продолжительности смены перед праздником не повлияет на размер заработной платы, пишет «Коммерсантъ».