Житель Латвии пытался незаконно вывезти из РФ через Псковскую область «Дикий шарм»

Перед поездкой за границу важно проверить, какие товары необходимо декларировать на таможне. На российско-латвийской границе псковские таможенники остановили пассажира автобуса, который пытался вывезти 80 упаковок лекарств и 28 журналов с выкройками без оформления декларации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Фото: пресс-служба Псковской таможни

Мужчина следовал в Латвию через пункт пропуска «Бурачки». Во время досмотра сотрудники таможни обнаружили в его багаже различные медикаменты и новые журналы. Все товары были разложены по отдельным пакетам с именами получателей.

Житель Латвии объяснил, что купил лекарства в России и собирался передать их друзьям и знакомым. Среди препаратов были антибиотики, обезболивающие, противоаллергические и противовоспалительные средства. Кроме того, мужчина вёз в Ригу 28 журналов с выкройками. Среди них - «Круизная коллекция», «Романтика осени», «Стильный отпуск», «Дикий шарм» и «Роскошные акценты».

Однако таможенники признали товары не предназначенными для личного пользования. Их количество и характер перевозки требовали оформления отдельной таможенной декларации. В отношении мужчины возбудили административное дело по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров).



В Псковской таможне напомнили, что при определении назначения товаров учитываются их количество, характер, а также частота пересечения границы и перевозки подобных грузов. Если товары не относятся к категории личных вещей, их необходимо декларировать в установленном порядке.