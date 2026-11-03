Глава Пскова вручил первые паспорта 15 юным жителям города

Получение первого паспорта - важное событие в жизни каждого подростка. В преддверии Дня народного единства 15 юных псковичей, которым недавно исполнилось 14 лет, получили паспорта гражданина России из рук главы города Станислава Стармолотова. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.





Фотографии из личного канала в MAX Станислава Стармолотова

Церемония прошла в торжественной обстановке. Для подростков получение паспорта стало первым шагом во взрослую жизнь, связанным не только с новыми возможностями, но и с ответственностью.

Станислав Стармолотов поздравил ребят с важным событием и пожелал им развивать свои способности, уважать законы и традиции, а также вносить вклад в развитие родного города и страны. Отдельно глава Пскова поблагодарил родителей подростков за воспитание детей.