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Глава Пскова вручил первые паспорта 15 юным жителям города

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Получение первого паспорта - важное событие в жизни каждого подростка. В преддверии Дня народного единства 15 юных псковичей, которым недавно исполнилось 14 лет, получили паспорта гражданина России из рук главы города Станислава Стармолотова. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.


Фотографии из личного канала в MAX Станислава Стармолотова 

Церемония прошла в торжественной обстановке. Для подростков получение паспорта стало первым шагом во взрослую жизнь, связанным не только с новыми возможностями, но и с ответственностью.

Станислав Стармолотов поздравил ребят с важным событием и пожелал им развивать свои способности, уважать законы и традиции, а также вносить вклад в развитие родного города и страны. Отдельно глава Пскова поблагодарил родителей подростков за воспитание детей.

«От всей души желаю ребятам уверенно идти вперёд, раскрывать свои способности и гордиться тем, что они – жители Пскова и граждане великой страны», - написал Станислав Стармолотов.
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Пресс-портреты

Стармолотов Станислав Янович

Стармолотов Станислав Янович

Глава города Пскова.

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