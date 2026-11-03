Псковским подросткам рассказали, как начать зарабатывать с 14 лет

Первая работа - возможность заработать собственные деньги и попробовать себя в будущей профессии. В Псковской области подростки могут присоединиться к студенческим отрядам уже с 14 лет. Какие направления доступны молодёжи и что нужно для трудоустройства, рассказала председатель правления регионального отделения Российских студенческих отрядов, начальник отдела по работе со студотрядами ПсковГУ Алла Сердцева в эфире радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

По словам эксперта, сегодня движение студенческих отрядов в Псковской области объединяет более 1,5 тысячи человек. Всего в регионе действуют 32 отряда, примерно половина из которых - трудовые отряды подростков.

Молодые люди могут попробовать себя в разных профессиях. Среди направлений - работа вожатыми, проводниками, строителями, медиками, а также в сфере обслуживания и на предприятиях по переработке рыбы. В этом году подростки впервые работали на железнодорожных вокзалах Пскова и Великих Лук. При этом для вступления в студенческий отряд не нужны особые достижения или профессиональный опыт.

«В студенческие отряды, как и в трудовые отряды подростков, нужно только одно - желание работать. Если у тебя есть желание работать, ты спокойно приходишь к нам. Наша уставная цель - трудоустройство молодёжи в свободное от учёбы время», - объяснила Алла Сердцева.

Большинство трудовых проектов проходят во время летних каникул. По словам гостьи студии, на лето приходится около 80–90% всей работы студотрядов. Обычно ребята трудятся с 1 июля по 31 августа, однако для отдельных направлений предусмотрены другие сроки. Например, вожатые начинают работать с открытием лагерных смен в конце мая, а проводники - в периоды повышенного пассажиропотока.

Алла Сердцева подчеркнула, что студенческие отряды помогают молодым людям не только зарабатывать, но и получать профессиональный опыт. Иногда такая работа становится первым шагом к постоянному трудоустройству.

«Одна девушка долго работала в отряде проводников. Она была руководителем направления, а сейчас её пригласили работать в федеральную пассажирскую компанию в Пскове», - объяснила Алла Сердцева.

По её словам, работодатели наблюдают за участниками трудовых проектов, оценивают их навыки и могут предложить работу после окончания учёбы. Кроме того, участники студотрядов могут проходить профессиональную практику. Например, студенты кооперативного техникума уже получали такой опыт в особой экономической зоне «Алабуга».

Алла Сердцева призвала родителей и работодателей поддерживать стремление подростков самостоятельно зарабатывать деньги.