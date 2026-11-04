«Цифровизация для всех и для каждого»: Услуги МФЦ в государственном мессенджере МАХ

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Цифровизация для всех и для каждого», в которой мы говорим про поддержку цифровой сферы в нашем регионе и про доступность для граждан услуг, предоставляемых через онлайн-сервисы и «Госуслуги».

Гость студии - директор Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области Ольга Степанова. А речь пойдет об услугах МФЦ в государственном мессенджере МАХ.

Какой комплекс услуг в целом предоставляет региональный МФЦ? Какие из них можно получить при помощи чат-бота МФЦ? Часто ли псковичи им пользуются? Чем планируется дополнить спектр услуг чат-бота?

Об этом и не только – в 12.04. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.