Привычка жевать на одной стороне разрушает улыбку, заявили псковские стоматологи 

Сила жевательной мускулатуры человека способна развивать давление от 60 до 90 кгс (килограмм-силы) на одном зубе (моляре). Это позволяет нам легко раскусывать твердую морковь или есть жесткое мясо. Но у этой невероятной силы есть и обратная сторона: если она распределяется неправильно, она превращается в разрушительный инструмент для собственных зубов. Об этом рассказали в Псковской стоматологической поликлинике.

Изображение сгенерировано нейросетью

Многие из нас — «односторонние жеватели». Мы делаем это неосознанно: из-за выпавшей пломбы на правой стороне, дискомфорта в одном зубе или просто многолетней привычки, идущей из детства. Кажется, что в этом нет ничего страшного: «Ну жую и жую, челюсть-то выдержит». Однако челюстная система — это не просто «плоскогубцы». Это сложнейший механизм, где всё связано: зубы, мышцы, суставы и позвоночник.

Вот что на самом деле происходит, когда вы годами нагружаете только одну сторону:

Асимметрия лица и мышечные боли

Мышцы жевательной группы — одни из самых мощных в теле. Если вы постоянно используете только правую или левую сторону, мышцы на рабочей стороне становятся гипертрофированными (увеличиваются в объеме), а на противоположной — атрофируются.

Результат: со временем это приводит к легкой, но заметной асимметрии лица. Нижняя челюсть может немного сместиться в сторону, подбородок перестает быть по центру. Кроме того, перегруженные мышцы начинают болеть, что часто маскируется под обычную головную боль или боль в ухе.

Стираемость и перегрузка зубов

Зубы природой рассчитаны на то, чтобы принимать нагрузку одновременно. Когда вы жуете только справа, вся масса в 60-90 килограммов падает на 7–8 зубов с этой стороны.

Результат: зубы на рабочей стороне стираются в два-три раза быстрее. Зубы-антагонисты на противоположной челюсти, лишившись контакта, начинают выдвигаться вниз (супраэркция), пытаясь восстановить прикус. Сами зубы на рабочей стороне получают двойную нагрузку: они не только стираются, но и начинают наклоняться (вестибулярно или орально), так как жевательное давление распределяется не вертикально, а под углом. Это приводит к оголению шеек зубов, появлению трещин эмали и сколам пломб.

Разрушение височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС)

Сустав — это шарнир, который соединяет нижнюю челюсть с черепом. Для правильной работы он требует симметричного движения. При одностороннем жевании сустав с рабочей стороны постоянно «заклинивает» в верхнем положении, а с противоположной — провисает.

Результат: это прямой путь к дисфункции ВНЧС. Появляются щелчки при открывании рта, хруст, боль при зевании. В запущенных случаях челюсть может просто «заклинить» в открытом или закрытом положении.

Проблемы с желудком

Казалось бы, при чем тут желудок? Когда вы жуете на одной стороне, пища перемалывается неравномерно. Крупные куски попадают в пищевод, заставляя желудок работать с тройной нагрузкой. Кроме того, из-за боли в зубах на «слабой» стороне мы подсознательно избегаем твердой пищи (яблок, моркови, мяса), переходя на более мягкую и углеводную диету, что негативно сказывается на пищеварении.

Как понять, что вы «односторонний жеватель»?

Присмотритесь к своим зубам в зеркале: не наклонены ли они в одну сторону?

Проведите языком по зубам: с одной стороны, они кажутся длиннее?

Прислушайтесь к себе: нет ли постоянного щелчка в ухе с одной стороны или привычки подпирать голову одной и той же рукой?

Что делать?

Если проблема в выпавшей пломбе или разрушенном зубе — решение очевидно: нужно восстановление. Но если зубы в порядке, а привычка осталась, нужно сознательно тренировать себя.

Сознательно перекладывайте пищу на «слабую» сторону. Первые дни это будет казаться неудобным и даже странным, но именно так вы вернете своей челюстной системе баланс. Ваша челюсть — это амортизатор для всего организма. Позаботьтесь о том, чтобы он работал симметрично, призвали стоматологи.