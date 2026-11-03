Невельская межрайонная больница опубликовала график работы на 4 ноября

График работы поликлинических подразделений (включая обслуживание вызовов на дому, проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров) на День народного единства, 4 ноября, опубликовала Невельская межрайонная больница.

В Невельской межрайонной больнице, а также в филиалах «Усвятский», «Себежский», «Новосокольнический» и «Пустошкинский» в нерабочий праздничный день медицинскую помощь будет оказывать дежурный врач с 08:00 до 13:00, прием вызовов до 12:00.

Неотложную помощь в межрайонной больнице и филиалах 4 ноября будут оказывать в часы работы поликлиник, прием вызовов до 13:00.