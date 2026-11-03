Умер бывший хранитель фондов археологии Псковского музея-заповедника Виктор Лабутин

Не стало Виктора Лабутина (1936-2026) – хранителя фондов археологии Псковского музея-заповедника с 1971 по 2011 годы, заслуженного работника культуры Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фотографии: Псковский музей-заповедник

«Кончина Виктора Ивановича – тяжелая утрата для музейного сообщества и отечественной археологии», - рассказали в музее.

Виктор Лабутин окончил 7-ую школу в Пскове в 1954 году, поступил на заочное отделение исторического факультета Московского университета. В 1958 году начал работать в музее. С 1964 по 1971 года был преподавателем в Псковском государственном педагогическом институте, после чего вновь вернулся в Псковский музей-заповедник.

«За 40 лет работы Виктора Ивановича в музее создана универсальная система хранения и учета археологических фондов, получившая высокую оценку со стороны музейных специалистов. Благодаря его усилиям по организации хранения с 70-х годов ХХ века фонды археологии стали доступны для исследователей. Ежегодно с ними работают десятки специалистов», - отметили в музее.

Коллективом во главе с Виктором Лабутиным была выполнена важная фондовая работа по систематизации и атрибуции довоенных археологических коллекций музея, документация на которые была утрачена в годы Великой Отечественной войны. В результате изучения научных и архивных материалов - как российских, так и зарубежных - было определено происхождение большей части предметов.

Основным научным интересом Виктора Лабутина была история строительства Поганкиных палат, в которых с 1902 года располагается псковский музей. Исследовательская работа с архивными материалами позволила ему установить обоснованную дату постройки каменных палат и выявить неизвестные ранее факты биографии их владельца – псковского купца Поганкина.

За достижения высоких результатов в деле исследовательских работ с архивными материалами Виктор Лабутин неоднократно награждался почетными грамотами государственного комитета Псковской области по культуре. В феврале 2004 года он был награжден нагрудным знаком Министерства культуры России «За достижения в культуре». В октябре 2010 года Виктору Лабутину присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».

«Коллектив Псковского музея-заповедника выражает самые искренние соболезнования родным и близким Виктора Ивановича Лабутина. Его уход – это завершение целой эпохи. Но его дело живет и будет жить в псковском музее», - заключили в учреждении.

Прощание состоится 7 ноября в 12.00 в церкви Сергия с Залужья.