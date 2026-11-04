 
Общество

Свежее и по‑домашнему вкусное: магазин «Деревня Соловьи» откроется на улице Алмазной в Пскове

1

Открытие нового магазина «Деревня Соловьи» в Пскове на улице Алмазной, 7В состоится 6 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей представители магазина. 

«Теперь ещё удобнее покупать любимые фермерские продукты: всё свежее, натуральное и по‑домашнему вкусное — в одном месте», - отметили в магазине. 

На полках псковичей и гостей города ждут:

  • охлаждённое мясо и мясные деликатесы; 
  • варёные и полукопчёные колбасы;
  • полуфабрикаты на каждый день;
  • молочная линейка — молоко, йогурты, творог, сыры.

Адрес: Псков, улица Алмазная, 7В. Магазин будет работать ежедневно с 9:00 до 21:00 — без перерывов и выходных.

«Приходите на открытие — будем рады видеть каждого!» - заключили представители магазина «Деревня Соловьи». 

Реклама: ООО «ПсковАгроИнвест». ИНН 6037000248. Erid: 2SDnjeWRA1S

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026