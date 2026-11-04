Свежее и по‑домашнему вкусное: магазин «Деревня Соловьи» откроется на улице Алмазной в Пскове

Открытие нового магазина «Деревня Соловьи» в Пскове на улице Алмазной, 7В состоится 6 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей представители магазина.

«Теперь ещё удобнее покупать любимые фермерские продукты: всё свежее, натуральное и по‑домашнему вкусное — в одном месте», - отметили в магазине.

На полках псковичей и гостей города ждут:

охлаждённое мясо и мясные деликатесы;

варёные и полукопчёные колбасы;

полуфабрикаты на каждый день;

молочная линейка — молоко, йогурты, творог, сыры.

Адрес: Псков, улица Алмазная, 7В. Магазин будет работать ежедневно с 9:00 до 21:00 — без перерывов и выходных.

«Приходите на открытие — будем рады видеть каждого!» - заключили представители магазина «Деревня Соловьи».

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