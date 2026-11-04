Свежее и по‑домашнему вкусное: магазин «Деревня Соловьи» откроется на улице Алмазной в Пскове

Открытие нового магазина «Деревня Соловьи» в Пскове на улице Алмазной, 7В состоится 6 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей представители магазина.
На полках псковичей и гостей города ждут:
- охлаждённое мясо и мясные деликатесы;
- варёные и полукопчёные колбасы;
- полуфабрикаты на каждый день;
- молочная линейка — молоко, йогурты, творог, сыры.
Адрес: Псков, улица Алмазная, 7В. Магазин будет работать ежедневно с 9:00 до 21:00 — без перерывов и выходных.
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