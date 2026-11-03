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«Обнимая сердцем»: в Пскове ко Дню матери проведут женскую банную церемонию 

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Есть тепло, которое невозможно измерить температурой. Это тепло маминых объятий, семейных традиций, заботы и близости, которые передаются от женщины к женщине, от поколения к поколению. Баня «Гельдт» в Пскове 28 ноября приглашает на особенную женскую банную церемонию «Обнимая сердцем» — вечер нежности, душевного общения и заботы о себе и близких.

«Это возможность замедлиться, отложить повседневные дела и провести время рядом с мамой, дочерью, бабушкой или просто дорогими женщинами», - отметили в «Гельдте».

Участниц ждёт: 

  • Знакомство, уютный круг общения и метафорические карты.
  • Три банных захода с мягким и глубоким прогревом, медитациями и дистанционным парением.
  • Русское СПА: очищение солью с травами и маслами.
  • Медовая согревающая маска для тела.
  • Чаепитие с травяным чаем и морсом.
  • Мастер-класс по созданию авторских духов с эфирными маслами.

В завершение каждая участница заберёт с собой собственный аромат, созданный своими руками, и тёплые впечатления от этого вечера.

Начало 28 ноября в 17:30. Баня «Гельдт» располагается в Пскове по адресу: улица Милицейская, 16. 

Количество участниц ограничено. Стоимость - 6000 рублей с человека. Выкуп билетов осуществляется на стойке ресепшн бани «Гельдт». Бронь по телефону: 33-17-05. 

«Подарите себе и близким женщинам вечер тепла, нежности и заботы. Ведь самое ценное — это быть рядом и обнимать сердцем», - заключили в «Гельдте».

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