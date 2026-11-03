У мемориала Александра Матросова в локнянской деревне Чернушки завершили благоустройство

У мемориала Героя Советского Союза Александра Матросова в деревне Чернушки Локнянского муниципального округа завершили работы по благоустройству: уложили тротуарную плитку вокруг мемориала и привели в порядок входную арку. Об этом рассказал глава округа Иван Белугин в своем канале в мессенджере Мах.

Фотографии: Иван Белугин / Мах

«Для такого места это важная работа. Сюда приезжают жители округа и гости, здесь вспоминают подвиг легендарного рядового. Хочется, чтобы мемориал и территория вокруг него были ухоженными, чтобы людям было удобно подойти и возложить цветы, отдать дань памяти», - прокомментировал завершение ремонта Иван Белугин.

Глава округа напомнил, что на работы выделили 764 тысячи рублей. Половина этой суммы — средства муниципального бюджета. Иван Белугин поблагодарил депутатов окружного Собрания, которые поддержали инициативу. Вторая часть средств выделена правительством Псковской области по региональной государственной программе. «Важно, что мы вместе находим возможность заниматься такими местами и доводить начатое до результата», - заметил глава.

В следующем году планируется привести в порядок «Локнянского Алёшу» в Рыкайлово.

«Памятник находится на братском захоронении и требует особого внимания. Это будет следующий шаг в работе по сохранению памятных мест нашего округа», - заключил Иван Белугин.

Напомним, Александр Матросов в 1943 году закрыл своим телом пулемёт, дав сослуживцам необходимое время для успешного наступления на немецкую позицию.

19 июня 1943 года Александру Матросову посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Красноармеец был похоронен в деревне Чернушки Локнянского района. В 1948 году его прах перезахоронили в Великих Луках.

Подвиг Александра Матросова стал символом мужества и воинской доблести, бесстрашия и любви к Родине. Он много раз освещался в СМИ, литературе, кино. Отсюда в русском языке появилось устойчивое выражение «грудью на амбразуру».