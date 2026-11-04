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День народного единства отмечается 4 ноября

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День воинской славы России — День народного единства отмечается ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года. Этот государственный праздник установлен в честь важного события в российской истории — освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году, и приурочен к Дню Казанской иконы Божией Матери.

Еще в 1649 году указом царя Алексея Михайловича день Казанской иконы Божией Матери (22 октября по старому стилю) был объявлен государственным праздником в России. Позже, из-за революции 1917 года и последовавших за ней событий, традиция отмечать освобождение Москвы от польско-литовских интервентов и день кончины Кузьмы Минина прервалась.

Таким образом, можно сказать, что День народного единства не новый праздник, а возвращение к старой традиции, пишет «Calend.ru».

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