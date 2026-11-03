Митинг-концерт «Вместе – мы сила!» прошёл в Великих Луках

Митинг-концерт «Вместе – мы сила!», посвящённый Дню народного единства, прошёл в Доме культуры Ленинского Комсомола в Великих Луках сегодня, 3 ноября. Об этом сообщили в администрации города Великие Луки.

Фото здесь и далее: Администрация города Великие Луки/ сообщество Вконтакте

Со словами поздравлений к собравшимся обратился заместитель главы города Великие Луки Сергей Гусев. Он поздравил всех великолучан от имени главы города Николая Козловского и от себя лично, а также напомнил о героических событиях, в честь которых установлен праздник.

«Сплотившись во имя великой цели спасения Отчизны, народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским разгромило захватчиков и победителем вошло в Китай-город с иконой Казанской Божией Матери, которая стала покровительницей народного войска. Эти события стали ярким доказательством того, что именно в единстве – главная сила Российской Державы», – подчеркнул Сергей Гусев.

Он также отметил, что очень символичным является решение президента Российской Федерации Владимира Путина объявить нынешний 2026 год - Годом единства народов России.

«Это стратегически важный государственный акцент на то, что главная сила нашего Отечества – в единстве многочисленных народов России, сохраняющих самобытность культур и традиций, и вместе с тем, объединённых общей историей и целями», – сказал он.

Глава администрации города Андрей Беляев в ходе своего обращения к собравшимся подчеркнул, что вся многовековая история нашей страны учит нас: когда мы едины – мы непобедимы и нам не страшны никакие преграды.

«Всегда вместе противостояли врагам Отечества и великолучане. Сообща наши старшие поколения не раз мужественно обороняли свой город, поднимали его из руин и отстраивали заново. Единым фронтом со всей страной жители Великих Лук сражались за свободу и независимость Родины в разные времена. Общей добросовестной работой великолучане вносили и вносят весомый вклад в укрепление могущества Отечества», - отметил Андрея Беляева.

Епископ Великолукский и Невельский Варнава, поднявшись на сцену, отметил, что единство народа определяется прохождением через испытания.

Также на концерте с авторским стихотворением «Звонарь» выступил член Союза писателей России Юрий Ишков. В исполнении творческих коллективов прозвучали тематические композиции о России и о любви к родному краю.