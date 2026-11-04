Школьные команды сразятся за Кубок Псковской области по программированию

Финал региональной командной олимпиады «Кубок Псковской области по программированию среди школьников – 2026» состоится 6 ноября в Пскове в центре цифрового образования детей «IT-куб.Псков», сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве образования региона.

Афиша: министерство образования Псковской области

Региональная командная олимпиада по спортивному программированию проводится в целях вовлечения школьников в олимпиадное движение, популяризации программирования как инструмента универсальных учебных действий современного учащегося и привлечения общественного внимания к олимпиадному движению по информатике, а также отбора команд Псковской области для участия в финале Всероссийской командной олимпиады школьников по программированию.

Отборочный этап олимпиады состоялся в октябре в онлайн-формате.

В финале 15 командам за несколько часов нужно решить набор сложных математических, логических и алгоритмических задач, реализовав их на языках программирования.

Организаторами мероприятия являются министерство образования Псковской области, региональный центр информационных технологий и центр оценки качества образования.

