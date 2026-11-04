В Великих Луках завершили благоустройство сквера на Ленина

В Великих Луках завершилось благоустройство сквера, расположенного на пересечении проспекта Ленина и улицы Лизы Чайкиной. Работы проведены в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом пишет депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков в своих соцсетях.

Фото и видео: Дмитрий Белюков / «ВКонтакте»

По его словам, теперь здесь стало больше возможностей для отдыха и активного времяпрепровождения. Обустроена система освещения. Установлены новые качели, скамейки, урны и часы с подсветкой. На резиновом покрытии размещены уличные тренажёры. Отремонтирован фонтан. Появился уникальный арт-объект, созданный по инициативе молодёжи города.

Особое внимание уделили озеленению. Взамен спиленных аварийных деревьев высажено 9 новых саженцев. Также проведён посев газона, а на отдельных участках, где первые всходы оказались редкими, выполнен дополнительный подсев.

Как рассказал Дмитрий Белюков, не обошлось и без сложностей: ремонт фонтана затянулся из-за несвоевременной поставки оборудования. На сегодняшний день все работы завершены. Запуск фонтана запланирован на следующую весну, когда установится стабильная тёплая погода.