 
Общество

В Великих Луках завершили благоустройство сквера на Ленина

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В Великих Луках завершилось благоустройство сквера, расположенного на пересечении проспекта Ленина и улицы Лизы Чайкиной. Работы проведены в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом пишет депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков в своих соцсетях.

Фото и видео: Дмитрий Белюков / «ВКонтакте»

По его словам, теперь здесь стало больше возможностей для отдыха и активного времяпрепровождения. Обустроена система освещения. Установлены новые качели, скамейки, урны и часы с подсветкой. На резиновом покрытии размещены уличные тренажёры. Отремонтирован фонтан. Появился уникальный арт-объект, созданный по инициативе молодёжи города.

Особое внимание уделили озеленению. Взамен спиленных аварийных деревьев высажено 9 новых саженцев. Также проведён посев газона, а на отдельных участках, где первые всходы оказались редкими, выполнен дополнительный подсев.

 

Как рассказал Дмитрий Белюков, не обошлось и без сложностей: ремонт фонтана затянулся из-за несвоевременной поставки оборудования. На сегодняшний день все работы завершены. Запуск фонтана запланирован на следующую весну, когда установится стабильная тёплая погода.

«Важно, чтобы обновлённый сквер отвечал ожиданиям жителей! Поэтому приглашаю великолучан поделиться своим мнением. На территории сквера размещена табличка с QR-кодом. Достаточно отсканировать его камерой смартфона, чтобы оценить качество выполненных работ или оставить свои впечатления», - добавил депутат.
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