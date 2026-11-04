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Антон Мороз поздравил псковичей с Днем единства народов России

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Праздничная зарядка, посвященная Дню народного единства, проходит на стадионе «Машиностроитель» в Пскове. Перед участниками мероприятия выступил Депутат Государственной Думы Антон Мороз, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Софья Зиновьева / ПЛН

«Дорогие друзья, добрый день! Хорошего спортивного утра всем. Рад всех приветствовать на сегодняшней зарядке, посвященной Дню единства народов России. Этот год провозглашен президентом Российской Федерации, крайне важный год для нас всех. Сегодня День народного единства, мы празднуем этот день вместе, и, естественно, Народное Единство невозможно без здорового духа в здоровом теле», — обратился Мороз к собравшимся.

Антон Мороз подчеркнул особую роль спорта в жизни общества: «Спорт для нас – это жизнь. Спорт для нас – это развитие. Спорт для нас – это движение»

 

В завершение Антон Мороз поблагодарил всех участников с участием в замечательном мероприятии на стадионе и пожелал провести день комфортно, с пользой для здоровья и хорошим настроением.

«Я всех вас поздравляю с тем, что вы сегодня участвуете в замечательном мероприятии, которое проводится на нашем стадионе. Желаю вам сегодня провести день максимально комфортно, со здоровым духом в здоровом теле. И, естественно, чувствуйте себя лучше, здоровее ну и, конечно же, максимально радостнее в сегодняшней погоде, которая, с одной стороны, прохладная, с другой стороны, солнечная, последние, наверное, такие осенние дни с учетом того, что у нас сегодня большой праздник. Спасибо вам большое», — сказал Антон Мороз.
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