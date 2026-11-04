«Вечевой Орден» испёк уникальные пироги ко Дню народного единства

В День народного единства, 4 ноября, по всей России и за ее пределами проходит акция #ПирогНаЧетвертое, которую запустили выпускники Мастерской новых медиа Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Участники пекут пироги, собираются за общими столами с семьями и коллегами, устраивают городские праздники, занимаются благотворительностью и отправляют выпечку военнослужащим.

Фото: «Вечевой Орден»

Молодёжная организация «Вечевой Орден» не просто присоединилась к всероссийской инициативе, а наполнила её псковским колоритом. Активисты испекли уникальные пироги в форме колоколов – символа, отсылающего и к названию самой организации, и к истории псковского вече.

Рецепт с начинкой из жареных яблочек тоже был выбран не случайно: по преданию, такими пирогами любил лакомиться Александр Сергеевич Пушкин во время визитов к семье Осиповых-Вульфов в имении Тригорское. Специально для него в доме пекли нежный яблочный пирог, который подавали к чаю. Поэт так его любил, что однажды в письме к Анне Керн подписался «Весь ваш Яблочный Пирог».

«У Вечевого ордена уже много лет существует традиция поздравлять партнёров и друзей с праздниками. Мы всегда придумываем что-то необычное, чтобы удивить и поблагодарить людей, работающих с псковской молодёжью. В этом году в преддверии Дня народного единства наши коллеги получили в подарок вкуснейшие пироги, которые мы испекли своими руками.» – поделилась председатель совета Вечевого ордена, выпускница Мастерской новых медиа Екатерина Родина.

В этом году к акции «Пирог на четвёртое» присоединились жители всех регионов страны, а также представители Абхазии, Армении, Южной Осетии, Киргизии, Сербии и других стран. За год инициатива выросла от трёх тысяч до десятков тысяч участников.