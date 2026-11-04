Психолог рассказала, как не позволить болезни поставить жизнь на паузу

Почему редкие заболевания порой диагностируют годами? Как пояснила заведующая лабораторией практических навыков ИКПСР, ассистент кафедры когнитивных наук ИКПСР Екатерина Шагина, медицина следует в том числе принципу бритвы Оккама: не усложнять объяснения без необходимости. Врачи закономерно начинают с наиболее вероятных причин, но иногда верным оказывается именно маловероятное.

И тогда, по словам эксперта, пациент на годы оказывается в ситуации неопределённости. А неопределённость — одно из самых труднопереносимых для психики состояний. Диагноз обещает объяснение, прогноз, возможность действовать. Диагноз возвращает ощущение контроля.

«Но здесь стоит задать себе несколько вопросов. Зачем мне нужен диагноз? Что я буду делать, когда его получу? А может быть что-то из этого я могу делать уже сейчас? Ведь иногда поиск ответа незаметно превращается в главное содержание жизни. А порой и защищает от других, не менее трудных вопросов, с которыми не хочется сталкиваться. И это никак не отменяет реальности болезни. Мне кажется, важнейший психологический ресурс здесь — смена направленности внимания: от себя к миру. Не только «что со мной происходит?», но и «что происходит вокруг?», «что мне интересно?», «что я могу сделать для других, для мира?».

Эксперт отмечает, что не обязательно искать смысл в самой болезни. Можно продолжать находить смысл в жизни, несмотря на болезнь. В эволюции преимущество не у сильнейшего, а у лучше приспособленного к условиям. И в жизни адаптация — это не капитуляция, а способность находить новые способы действовать в изменившихся обстоятельствах, пишет RuNews24.ru.