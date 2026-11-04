Калининградский и псковский профсоюзы работников жизнеобеспечения укрепляют сотрудничество

В Пскове состоялась рабочая встреча председателя Псковского облсовпрофа, председателя Псковской областной организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения Игоря Иванова и председателя Калининградской областной организации профсоюза Натальи Макаренко. Визит калининградской делегации проходит со 2 по 6 ноября в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного сторонами в августе 2026 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском облсовпрофе.

Фото: Псковский областной совет профсоюзов

В ходе встречи руководители обсудили основные направления совместной работы, обмен опытом и планы мероприятий на 2027 год.

«Сегодня у нас знаковое событие. К нам на нашу святую псковскую землю приехали друзья, товарищи из самого западного региона нашей большой страны — из Калининграда. Мы уже давно взаимодействуем по профсоюзной линии. В августе мы подписали отраслевое соглашение, и сегодня наши коллеги приехали в Псков, чтобы дополнить его конкретными планами и мероприятиями. Будем продолжать усиливать взаимодействие в вопросах коллективно-договорного регулирования, обеспечения безопасных условий и охраны труда. Важными направлениями остаются обмен опытом, санаторно-курортное оздоровление и организация досуга членов профсоюза. Уверен, что это ещё один шаг в нашем общем деле по поддержке людей труда двух регионов», — отметил Игорь Иванов.

Наталья Макаренко подчеркнула, что программа сотрудничества предусматривает не только очные встречи, но и дистанционные форматы работы:

«Программа у нас насыщенная в плане мероприятий, которые запланированы на следующий год. Помимо уже озвученных направлений, предусмотрен ряд онлайн-семинаров, онлайн-встреч и других форм взаимодействия. Для реализации плана мероприятий мы сформировали совместную рабочую группу, которая будет задействована в работе уже в этом году и в следующем. Благодарю за сотрудничество!»

Совместные проекты на 2027 год

Одним из результатов встречи стало согласование плана межрегиональных социальных проектов. В него вошли пять инициатив: онлайн-шахматный турнир «Интеллектуальное ЖКХ», синхронный велопробег «Энергия ЖКХ», конкурс производственной гимнастики «Здоровый коллектив», программа санаторно-курортного оздоровления «Профсоюзная здравница» и онлайн-марафон здоровья «Шагаем вместе с Профсоюзом!».

Особое внимание планируется уделить оздоровлению членов профсоюза: проект «Профсоюзная здравница» предусматривает взаимный обмен льготными путёвками в санатории Псковской и Калининградской областей, в том числе в санаторий «Хилово», а также здравницы Светлогорска и Зеленоградска.

В рамках визита калининградская делегация познакомится с опытом работы псковских профсоюзных организаций и одной из первичных организаций на предприятии ЖКХ, примет участие в круглом столе по обмену практиками профсоюзной деятельности. Также запланированы совместные правовые консультации для работников отрасли и заседание рабочей группы по подготовке социальных проектов.