Калининградский и псковский профсоюзы работников жизнеобеспечения укрепляют сотрудничество

В Пскове состоялась рабочая встреча председателя Псковского облсовпрофа, председателя Псковской областной организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения Игоря Иванова и председателя Калининградской областной организации профсоюза Натальи Макаренко. Визит калининградской делегации проходит со 2 по 6 ноября в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного сторонами в августе 2026 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском облсовпрофе.
Фото: Псковский областной совет профсоюзов
В ходе встречи руководители обсудили основные направления совместной работы, обмен опытом и планы мероприятий на 2027 год.
Наталья Макаренко подчеркнула, что программа сотрудничества предусматривает не только очные встречи, но и дистанционные форматы работы:
Совместные проекты на 2027 год
Одним из результатов встречи стало согласование плана межрегиональных социальных проектов. В него вошли пять инициатив: онлайн-шахматный турнир «Интеллектуальное ЖКХ», синхронный велопробег «Энергия ЖКХ», конкурс производственной гимнастики «Здоровый коллектив», программа санаторно-курортного оздоровления «Профсоюзная здравница» и онлайн-марафон здоровья «Шагаем вместе с Профсоюзом!».
Особое внимание планируется уделить оздоровлению членов профсоюза: проект «Профсоюзная здравница» предусматривает взаимный обмен льготными путёвками в санатории Псковской и Калининградской областей, в том числе в санаторий «Хилово», а также здравницы Светлогорска и Зеленоградска.
В рамках визита калининградская делегация познакомится с опытом работы псковских профсоюзных организаций и одной из первичных организаций на предприятии ЖКХ, примет участие в круглом столе по обмену практиками профсоюзной деятельности. Также запланированы совместные правовые консультации для работников отрасли и заседание рабочей группы по подготовке социальных проектов.