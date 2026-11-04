В Великих Луках развернули 35‑метровый флаг России

На территории Крепости, в историческом центре города, под звуки гимна Российской Федерации участники акции 4 ноября, в День народного единства, совместными усилиями развернули огромное полотнище российского флага, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Великих Лук.
Фото: администрация города Великие Луки
Инициаторами мероприятия выступили отдел по молодёжной политике управления образования города и актив партии «Единая Россия». В акции принял участие депутат Великолукской городской Думы Константин Максимов. Он подчеркнул, что государственные символы, в том числе российский флаг, объединяют всех жителей страны — независимо от национальности, вероисповедания и места проживания.
Начальник отдела по молодёжной политике управления образования города Семён Лебедев поздравил великолучан с праздником и поблагодарил всех, кто присоединился к акции.