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В Великих Луках развернули 35‑метровый флаг России

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На территории Крепости, в историческом центре города, под звуки гимна Российской Федерации участники акции 4 ноября, в День народного единства, совместными усилиями развернули огромное полотнище российского флага, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Великих Лук.

Фото: администрация города Великие Луки

Инициаторами мероприятия выступили отдел по молодёжной политике управления образования города и актив партии «Единая Россия». В акции принял участие депутат Великолукской городской Думы Константин Максимов. Он подчеркнул, что государственные символы, в том числе российский флаг, объединяют всех жителей страны — независимо от национальности, вероисповедания и места проживания.

«Сегодня в историческом центре Великих Лук мы разворачиваем это огромное полотнище, чтобы продемонстрировать единение нашего общества, единение великолучан, — отметил депутат. – Здесь сегодня много молодёжи, присутствуют ветеранские объединения. Мы, как организаторы акции — местное отделение партии «Единая Россия», отдел молодёжной политики управления образования администрации города, — хотим показать нашу приверженность патриотическим ценностям, любовь к Родине и то, что мы едины и делаем всё для сохранения единства в нашем обществе».
 

Начальник отдела по молодёжной политике управления образования города Семён Лебедев поздравил великолучан с праздником и поблагодарил всех, кто присоединился к акции.

«Такие мероприятия напоминают о наших общих ценностях и о том, что сила страны — в единстве её народа. Пусть День народного единства вдохновляет на добрые дела и укрепляет чувство сопричастности к судьбе родного города и всей России!»
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