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Минпросвещения: Школьники в 2026 году будут учиться меньше, чем в прошлом

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Российские школьники в 2026/27 учебном году будут учиться на один день меньше, чем в прошлом, следует из рекомендаций Минпросвещения.

При обучении по четвертям, пятидневной учебной неделе и с учетом праздничных дней общее число учебных дней во 2-11-х классах составит 167. При этом первоклассники будут учиться на семь дней меньше за счет дополнительных каникул в феврале.

В прошлом учебном году при аналогичных условиях ученики 2-11-х классов учились 168 дней. Таким образом, продолжительность учебного года сократится на один учебный день.

Ранее Минпросвещения подготовило рекомендации по проведению школьных каникул в 2026/27 учебном году для обучающихся по четвертям. Осенние каникулы прошли с 26 октября по 3 ноября, зимние пройдут с 31 декабря по 10 января, весенние - с 27 марта по 4 апреля, летние - с 27 мая по 31 августа. Для обучающихся первых классов предусмотрены дополнительные каникулы - с 15 по 21 февраля 2027 года, пишет РИА Новости .

При разработке календарного учебного графика образовательная организация может как использовать непосредственно федеральный календарный учебный график, так и составить собственный график на его основе. При этом учитываются региональные и этнокультурные традиции, а также плановые мероприятия.

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