Диетолог рассказала, как есть хумус с максимальной пользой для здоровья

Популярная ближневосточная закуска хумус может стать полноценной основой здорового рациона, если сочетать это блюдо с цельнозерновым хлебом и овощами, рассказала ливанский диетолог Батуль Тормос.

«Хумус может превратиться из «закуски» в сбалансированное блюдо, если употреблять его в подходящем количестве вместе с овощами и цельнозерновым хлебом. Нут — один из наиболее ценных с питательной точки зрения бобовых продуктов, поскольку сочетает растительный белок, клетчатку и сложные углеводы», — сказала Тормос.

По словам Тормос, клетчатка и медленно усваиваемые углеводы помогают дольше сохранять чувство сытости и замедляют повышение уровня сахара в крови после еды.

Нут также содержит железо, магний, фосфор, калий, цинк и природную форму витамина B9, необходимого для образования ДНК и новых клеток, нормального кроветворения и особенно важен во время беременности для развития плода.

Ливанский вариант хумуса с тахини (кунжутной пастой) и оливковым маслом, отметила диетолог, сочетает бобовые, кунжут и ненасыщенные жиры, характерные для средиземноморской модели питания, пишет РИА Новости.

В Ливане существует множество вариантов подачи хумуса. Его едят в классическом виде с тахини, оливковым маслом и специями, подают с кедровыми орехами, мясом, грибами или цельным нутом, а также используют как основу для более сытных блюд. На завтрак хумус является одним из основных ингредиентов фатте (блюда из нута, йогурта, тахини и поджаренного хлеба с орешками).