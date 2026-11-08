Псковская преподавательница приняла участие во Всероссийском форуме учителей музыки и ИЗО

Преподавательница гимназии с изучением основ православной культуры №28 Валентина Сергиенко приняла участие во Всероссийском форуме учителей музыки и ИЗО, сообщили Псковской Ленте Новостей в гимназии.

Фото: Гимназия № 28 (Псков) / «ВКонтакте»

Мероприятие собрало педагогов со всей страны для обсуждения ключевых вопросов художественного образования.

Форум прошёл с 6 по 7 ноября в Центральном выставочном зале «Манеж» (Москва). Участникам представили тематическую выставку, провели пленарное заседание «От синтеза искусств к гармонии личности», дискуссии о воспитательной силе искусства в цифровую эпоху, а также круглый стол по вопросам оценивания.

На пленарном заседании Валентина Сергиенко пообщалась с Евгением Князевым – актёром театра, кино и телевидения, ректором Театрального института им. Б. Щукина. Темой их беседы стал вопрос роли школьных спектаклей в образовательном процессе.

Евгений Князев подчеркнул важность музыкальной составляющей в спектаклях и поделился методиками организации музыкальных постановок в школе.