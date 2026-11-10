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Псковские курсанты Университета ФСИН открыли для себя историческую Самолву

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Курсанты Псковского филиала Университета ФСИН России посетили деревню Самолва Гдовского муниципального округа, где познакомились с историей мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной». Об этом сообщили представители вуза в своем канале в мессенджере Мах.

Фото: Псковский филиал Университета ФСИН / Мах

Экскурсию организовал Игорь Рыженков, преподаватель кафедры организации режима Псковского филиала Университета ФСИН России.

Мемориальный комплекс расположен на берегу Чудского озера, неподалеку от предполагаемого места Ледового побоища, состоявшегося в 1242 году. Точное расположение поля сражения до настоящего времени не установлено.

Памятник создан Российским военно-историческим обществом при поддержке Министерства обороны Российской Федерации и открыт в 2021 году в честь 800-летия со дня рождения Александра Невского. Скульптурная композиция изображает князя и его дружину, увековечивая память о победе русского войска в сражении на Чудском озере.

«Поездка позволила курсантам ближе познакомиться с историей Псковской земли и событиями, связанными с именем Александра Невского», — заключили в пресс-службе вуза.

 

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