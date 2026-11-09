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Мурал в честь Александра Невского открыли в кадетской школе Великих Лук

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Мурал, посвящённый князю Александру Невскому, открыли в кадетской школе Великих Лук 9 ноября. Изображение разместили в проходной зоне школы, где его смогут увидеть все ученики. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Великие Луки.


Фото здесь и далее: Администрация города Великие Луки

На церемонии открытия директор школы Ратмир Магарамов обратился к кадетам. Он выразил надежду, что образ Александра Невского станет для них примером мужества и служения Родине.

«Вы носите погоны, учитесь и готовитесь служить России. Пусть образ Александра Невского станет вашим ориентиром в жизни. Этот мурал будет напоминать вам о том, каким должен быть защитник Отечества», - сказал директор.

Заместитель главы города Сергей Гусев рассказал, что мурал появился в рамках всероссийского проекта «Лица Героев». Он также напомнил, что, по преданию, Александр Невский посещал Великие Луки.

«Размещение образа Александра Невского на стенах Кадетской школы - это не только важный шаг в сохранении памяти о выдающемся защитнике нашей Родины. Это событие - важная часть патриотического воспитания», - отметил Сергей Гусев.

Мурал открыли директор школы Ратмир Магарамов и заместитель главы города Сергей Гусев. Рядом с изображением разместили QR-код, с помощью которого школьники смогут узнать больше об Александре Невском.

Мурал создали в рамках всероссийского проекта «Лица Героев» при поддержке правительства и министерства образования Псковской области. В работе также участвовали педагоги и ученики школы.

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