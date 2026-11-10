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Урок финансовой грамотности для детей провели в Пскове

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Сотрудники псковской Библиотеки – Центра детского чтения в рамках проекта «Школа Скруджа Макдака» провели для своих маленьких читателей урок финансовой грамотности «Как появились деньги и какими они бывают». Дети узнали, когда и для чего люди придумали деньги и как от взаиморасчётов с помощью ракушек или сушёной рыбы человечество пришло к платежам по пластиковым карточкам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Централизованной библиотечной системе Пскова. 

Фото здесь и далее: Централизованная библиотечная система Пскова

Библиотекари рассказали школьникам, какими были деньги в Древней Руси, а потом в Российской империи, чем гривна отличается от дирхема, какими были златник и сребреник, что такое «банкнота», какая монета считается самой красивой, а какая – самой маленькой и как сегодня выглядят деньги, например, в соседней с Россией Республике Беларусь.

Школьники также потренировались отличать настоящие деньги от фальшивых, узнали, что грозит фальшивомонетчикам и посмотрели мультфильм о правилах безопасности при пользовании пластиковыми картами.

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