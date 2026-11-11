В Псковском филиале университета ФСИН России открылась книжная выставка «Служить России – служить закону»

Тематическая книжная выставка «Служить России – служить закону» открылась в читальном зале библиотеки Псковского филиала Университета ФСИН России в День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, 10 ноября, сообщили представители вуза в группе учебного заведения в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: Псковский филиал Университета ФСИН России / «ВКонтакте»

Экспозиция посвящена вопросам взаимодействия уголовно-исполнительной системы с органами внутренних дел. Среди представленных изданий – учебные пособия, методические материалы и литература, раскрывающие особенности сотрудничества уголовно-исполнительных инспекций с правоохранительными органами и общественными организациями.