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В Псковском филиале университета ФСИН России открылась книжная выставка «Служить России – служить закону»

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Тематическая книжная выставка «Служить России – служить закону» открылась в читальном зале библиотеки Псковского филиала Университета ФСИН России в День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, 10 ноября, сообщили представители вуза в группе учебного заведения в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: Псковский филиал Университета ФСИН России / «ВКонтакте»

Экспозиция посвящена вопросам взаимодействия уголовно-исполнительной системы с органами внутренних дел. Среди представленных изданий – учебные пособия, методические материалы и литература, раскрывающие особенности сотрудничества уголовно-исполнительных инспекций с правоохранительными органами и общественными организациями.

«Сотрудники и курсанты филиала могут познакомиться с материалами, освещающими правовые основы, основные направления и практические аспекты межведомственного взаимодействия», — прокомментировали в вузе.

 

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