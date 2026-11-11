«Беседка»: Детская областная больница – развитие шаг за шагом

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Беседка».

Сегодня гость нашей студии - главный врач Псковской детской областной клинической больницы, депутат Законодательного Собрания Псковской области Евгений Васильев. Ведущая Любовь Кузнецова поговорит с ним о работе самого крупного в нашем регионе учреждения здравоохранения детского профиля.

В ходе прошлой встречи в студии «ПЛН FM» Евгений Васильев сообщил, что у детской больницы появился еще один автомобиль. Какие возможности это дает учреждению? Как поживает отделение спортивной медицины, которое заработало в Великих Луках? Когда на базе детской больницы откроется травмпункт?

Об этом и не только – в 12:04. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.