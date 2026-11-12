Псков готовится к новогоднему чуду: чем удивят горожан этой зимой

До Нового года остается меньше двух месяцев. Совсем скоро улицы Пскова украсят праздничные огни и сказочные декорации. Этой зимой в городе продолжат реализовывать проект «Рождество начинается здесь», а значит, псковичей ждет еще больше новогодних украшений, мероприятий и активностей. Псковская Лента Новостей узнала, что нового появится на городских улицах в эти зимние праздники, куда жители смогут отправиться за атмосферой волшебства и как интересно провести новогодние каникулы.

Время зажигать огни

В прошлом году властям удалось удивить псковичей - такого размаха в праздничном убранстве в городе, кажется, еще не видели. На деревьях засияли десятки золотых звезд, улицы и парки украсили ели, рождественские вертепы и другие яркие декорации.

В этот Новый год прошлогодние украшения вернутся, но ими дело не ограничится. Всего в Пскове появится более 50 видов световых конструкций. Власти планируют установить сразу несколько светящихся арок. Среди них будут 3D-арка «Кольцо», арка «Ромб», а также тоннель из целых 12 арок. В городских пространствах разместят светодиодные ели, световые фонтаны «Струи с эффектом бегущей капли» и «Лотос», композиции «Барышня», «Кавалер» и «Карета». Традиционно украсят и фонарные столбы - на них установят консоли «Падающая звезда», «Снегирь» и «Флаги». Кроме того, на улицах можно будет увидеть арт-объекты «Ангел», «Объемная звезда», «Псков - город Рождества» и световые фигуры животных, в том числе медведя, оленя и зайца.

Основная часть праздничного убранства в этом году будет расположена на улице Ленина, Октябрьском проспекте, Октябрьской площади, улице Советской, площади Ленина, Золотой набережной и в Финском парке. Последнему уделят особое внимание - там установят объемные консоли-елочки и украсят мосты через Пскову.

Завершить украшение города власти планируют до 15 декабря, а установить новую иллюминацию - до 25 декабря. Демонтаж конструкций запланирован на период с 22 февраля по 7 марта 2027 года. При этом, как рассказали в городской администрации, часть убранства останется в Пскове на весь год.

После завершения прошлогоднего праздничного сезона власти поступили аналогичным образом, оставив некоторые украшения. Решение части псковичей кажется довольно странным, ведь когда рождественские звезды сияют с деревьев не только зимой, но и весной, и летом, они перестают ассоциироваться с праздниками и больше не создают ощущение зимней сказки. К тому же не все конструкции пережили прошедший год - часть из них сломалась и больше не светится. Радостно, что Псков наконец получил по-настоящему достойное оформление к Новому году, однако хочется, чтобы власти помнили: такие украшения хороши именно тогда, когда появляются вовремя и исчезают после зимних гуляний. Ведь даже самые красивые декорации со временем становятся привычными, если видеть их круглый год. А новогоднее настроение, как ни крути, должно оставаться чем-то особенным.

Каникулы, полные развлечений

В эти зимние каникулы Псков снова ждет целый ряд праздничных активностей. В городе вновь пройдет масштабный фестиваль «Псков - город Рождества», одним из центральных событий которого станет ярмарка в Финском парке. Она откроется 21 декабря и завершится 10 января.

Здесь гостей ждут изделия ручной работы псковских мастеров из дерева и керамики, вязаные вещи, сувениры, брендированные наряды и украшения, пряники, фермерский сыр, цукаты и другие традиционные лакомства, а также товары для дома с местным колоритом.

Помимо торговли, гостей будут радовать интерактивные программы, мастер-классы по изготовлению новогодних украшений и концерты. Горожане смогут согреться горячими напитками из экологически чистых продуктов: чаем, сбитнем и глинтвейном.

В Пскове уже готовится насыщенная новогодне-рождественская программа: праздничные активности развернутся во всех учреждениях культуры, а также в библиотеках и в планетарии. Гостей ждут самые разные форматы - от масштабных концертов и фестивалей до интерактивных игр и творческих мастер-классов с участием Деда Мороза и Снегурочки. В библиотеках проведут литературные круизы, познавательные беседы и викторины. Планетарий удивит полнокупольными программами, которые соединят астрономию с праздничной тематикой. А другие учреждения культуры подготовят спектакли, театрализованные представления, интерактивные площадки с анимацией и новогодние потехи для детей и взрослых.

Кроме того, псковичи и гости города смогут поучаствовать в аудиоэкскурсиях «Рождество начинается здесь» и «Рождественский мур-шрут» по основным туристическим локациям центра Пскова.

«Проект “Псков - город Рождества” превращает древний город в яркую зимнюю сказку, создавая уникальную туристическую достопримечательность России», - уверены в городской администрации.

За красоту - денежный приз

Активно украшать город в этом году будут не только власти, но и сами горожане. Уже второй год подряд в Пскове пройдет конкурс на лучшее новогоднее оформление. Прием заявок начнется 1 декабря и продлится до конца месяца - 29 декабря включительно. Победителей объявят в последнюю декаду января 2027 года.

Как и в прошлом году, участникам предстоит ориентироваться на брендбук «Рождество начинается здесь». В оформлении обязательно должны присутствовать фирменный логотип «Псков - город Рождества», утвержденная цветовая гамма и другие узнаваемые элементы: Вифлеемская звезда, рождественская ель, птицы, домашний скот и ангелы. При этом строгих рамок для фантазии нет: все эти детали можно по-своему вписать в авторские дизайнерские решения.

А вот тем, кто уже участвовал в конкурсе в прошлом году, придется немного обновить свои идеи. Им нужно будет заменить не менее трех основных элементов прежней композиции, а также придумать новую сюжетную линию или изменить тематический акцент.

Участников ждут четыре номинации: лучшее новогоднее оформление среди организаций торговли, сервиса и услуг; среди гостиниц и ресторанов; среди социальных объектов; а также «Народная инициатива».

В этом году у конкурса появится денежный призовой фонд. Организации, занявшие первое место в своей номинации, получат 150 тысяч рублей, второе - 100 тысяч, третье - 50 тысяч рублей. Для участников «Народной инициативы» суммы составят 50, 30 и 20 тысяч рублей соответственно.

В прошлом году властям удалось удивить горожан и туристов, сделав Псков по-настоящему волшебным. Хочется верить, что в этот раз оформление окажется еще красивее и эффектнее, а все задуманные мероприятия превзойдут ожидания. Ведь Новый год - это время, когда особенно хочется верить в чудо, и здорово, когда окружающая обстановка помогает его почувствовать.

Елизавета Левадная