Псковичам объяснили, как вернуть товар, купленный на маркетплейсе

Покупатели интернет-магазинов и маркетплейсов могут вернуть товар, даже если он качественный, но не подошёл по размеру, цвету или другим характеристикам. При этом покупка со скидкой не лишает права на возврат. Об этом напомнили в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

По закону отказаться от онлайн-заказа можно в любое время до его получения. После доставки у покупателя есть семь дней, чтобы вернуть товар без объяснения причин.

Главное условие - сохранить товарный вид и потребительские свойства вещи. При этом отсутствие чека не является основанием для отказа: подтвердить покупку можно банковской выпиской, перепиской с продавцом или историей заказов. Если при доставке покупателю не предоставили письменную информацию о порядке и сроках возврата, отказаться от товара можно в течение трёх месяцев.

В Роспотребнадзоре также пояснили, что перечень товаров, не подлежащих обмену в обычных магазинах, не распространяется на дистанционные покупки. Однако есть исключение - изделия, изготовленные специально для конкретного покупателя, например мебель по индивидуальным размерам.

После получения требования о возврате продавец обязан вернуть деньги в течение десяти дней. При этом он вправе удержать расходы на обратную доставку товара от покупателя.

Если покупка оказалась бракованной, потребитель может потребовать замены товара, уменьшения цены, устранения недостатков или возврата денег. В случае отказа продавца выполнять законные требования специалисты советуют направить письменную претензию. Для подтверждения покупки стоит сохранить чек, фотографии товара, переписку и скриншоты заказа. Если решить вопрос с продавцом не удалось, можно обратиться в управление Роспотребнадзора по Псковской области.

Кроме того, до 12 ноября в регионе работает горячая линия по вопросам цифровой маркировки товаров. Получить консультацию можно по телефонам: (8112) 29-06-58, (8112) 29-06-59 и (8112) 29-06-60.

Также круглосуточно работает Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8 800 555-49-43. Звонок бесплатный.