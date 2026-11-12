Порховская межрайонная больница сообщила график выездов мобильных ФАПов на ноябрь

Расписание выездов мобильных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) на ноябрь сообщила Порховская межрайонная больница в своем канале в мессенджере Мах.

Порховская МБ:

10 ноября состоится выезд в деревню Бродовичи;

11 ноября состоится выезд в деревню Бельское Устье;

12 ноября состоится выезд в деревни Гора и Шмойлово;

17 ноября состоится выезд в деревню Хилово;

19 ноября состоится выезд в деревню Дубровно;

24 ноября состоится выезд в деревню Загоска;

25 ноября состоится выезд в деревню Бельское Устье;

26 ноября состоится выезд в деревню Деменино.

Филиал «Дновский»:

12 ноября состоится выезд в деревню Скугры;

17 ноября состоится выезд в деревню М. Погост;

19 ноября состоится выезд в деревню Новодети;

24 ноября состоится выезд в деревню Заклинье;

27 ноября состоится выезд в деревню Хотовань.

Филиал «Дедовичский»:

12 ноября состоится выезд в деревню Ясски;

19 ноября состоится выезд в Псковскую ГРЭС;

26 ноября состоится выезд в Псковскую ГРЭС.

Филиал «Бежаницкий»:

17 ноября состоится выезд в село Чихачёво;

18 ноября состоится выезд в село Кудеверь;

19 ноября состоится выезд в деревню Фишнёво;

25 ноября состоится выезд в деревню Цевло.

Филиал «Локнянский»: