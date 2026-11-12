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Порховская межрайонная больница сообщила график выездов мобильных ФАПов на ноябрь

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Расписание выездов мобильных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) на ноябрь сообщила Порховская межрайонная больница в своем канале в мессенджере Мах.

Порховская МБ:

  • 10 ноября состоится выезд в деревню Бродовичи;
  • 11 ноября состоится выезд в деревню Бельское Устье;
  • 12 ноября состоится выезд в деревни Гора и Шмойлово;
  • 17 ноября состоится выезд в деревню Хилово;
  • 19 ноября состоится выезд в деревню Дубровно;
  • 24 ноября состоится выезд в деревню Загоска;
  • 25 ноября состоится выезд в деревню Бельское Устье;
  • 26 ноября состоится выезд в деревню Деменино.

Филиал «Дновский»:

  • 12 ноября состоится выезд в деревню Скугры;
  • 17 ноября состоится выезд в деревню М. Погост;
  • 19 ноября состоится выезд в деревню Новодети;
  • 24 ноября состоится выезд в деревню Заклинье;
  • 27 ноября состоится выезд в деревню Хотовань.

Филиал «Дедовичский»:

  • 12 ноября состоится выезд в деревню Ясски;
  • 19 ноября состоится выезд в Псковскую ГРЭС;
  • 26 ноября состоится выезд в Псковскую ГРЭС.

Филиал «Бежаницкий»:

  • 17 ноября состоится выезд в село Чихачёво;
  • 18 ноября состоится выезд в село Кудеверь;
  • 19 ноября состоится выезд в деревню Фишнёво;
  • 25 ноября состоится выезд в деревню Цевло.

Филиал «Локнянский»:

  • 17 ноября состоится выезд в деревню Загорье;
  • 24 ноября состоится выезд в деревню Самолуково.
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