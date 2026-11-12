Порховская межрайонная больница сообщила график выездов мобильных ФАПов на ноябрь

Расписание выездов мобильных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) на ноябрь сообщила Порховская межрайонная больница в своем канале в мессенджере Мах.
Порховская МБ:
- 10 ноября состоится выезд в деревню Бродовичи;
- 11 ноября состоится выезд в деревню Бельское Устье;
- 12 ноября состоится выезд в деревни Гора и Шмойлово;
- 17 ноября состоится выезд в деревню Хилово;
- 19 ноября состоится выезд в деревню Дубровно;
- 24 ноября состоится выезд в деревню Загоска;
- 25 ноября состоится выезд в деревню Бельское Устье;
- 26 ноября состоится выезд в деревню Деменино.
Филиал «Дновский»:
- 12 ноября состоится выезд в деревню Скугры;
- 17 ноября состоится выезд в деревню М. Погост;
- 19 ноября состоится выезд в деревню Новодети;
- 24 ноября состоится выезд в деревню Заклинье;
- 27 ноября состоится выезд в деревню Хотовань.
Филиал «Дедовичский»:
- 12 ноября состоится выезд в деревню Ясски;
- 19 ноября состоится выезд в Псковскую ГРЭС;
- 26 ноября состоится выезд в Псковскую ГРЭС.
Филиал «Бежаницкий»:
- 17 ноября состоится выезд в село Чихачёво;
- 18 ноября состоится выезд в село Кудеверь;
- 19 ноября состоится выезд в деревню Фишнёво;
- 25 ноября состоится выезд в деревню Цевло.
Филиал «Локнянский»:
- 17 ноября состоится выезд в деревню Загорье;
- 24 ноября состоится выезд в деревню Самолуково.