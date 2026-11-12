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Прорубь по понедельникам, бег по субботам: семья Компаниец рассказала о своих традициях

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В выходные кто-то предпочитает домашний уют, а кто-то выбирает активный отдых. В семье управляющего Псковским отделением Сбера Владимира Компанийца и его супруги Майи рабочая неделя начинается с купания в холодной воде. О необычных традициях супруги рассказали в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Каждый понедельник около семи утра семья вместе с друзьями-«моржами» собирается возле Ольгинской часовни в Пскове. Причём купания проходят круглый год, независимо от погоды. После погружения участники устраивают завтрак прямо на берегу Великой.

«Мы достаём раскладные столики, термосы, каждый что-то приносит от себя. У нас традиционное блюдо - мы достаём газовую плитку и жарим яичницу, иногда шакшуку», - поделилась Майя Компаниец.

Ещё одна семейная традиция - субботние встречи движения «5 вёрст». Каждую неделю супруги вместе с детьми и собаками преодолевают пятикилометровую дистанцию. 

«Можно волонтёрить, можно бегать, можно пройти всю дистанцию», - отметила Майя Компаниец, которая является амбассадором движения.

По её словам, дружеская пробежка объединяет людей разных возрастов и профессий. Сейчас встречи проходят примерно в 160 городах России, поэтому даже во время путешествий семья старается не пропускать привычные забеги.

Для семьи Компаниец такие традиции стали не только способом поддерживать физическую форму, но и возможностью проводить больше времени вместе, общаться с друзьями и находить новых единомышленников, отмечают супруги. 

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