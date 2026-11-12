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Делегация Псковской области отправилась покорять форум «Пик Возможностей»

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Делегация Псковской области отправилась покорять «Пик Возможностей», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодёжном центре.

Фото: Молодежь Псковской области / «ВКонтакте»

В Нальчике (Кабардино-Балкарская Республика) проходит Всероссийский форум Росмолодёжь.Гранты «Пик Возможностей». Это масштабная очная площадка, которая объединила 1300 участников со всей России: экспертов, наставников, региональных координаторов, амбассадоров, а также победителей и участников грантовых конкурсов.

Псковскую область представляют региональный координатор Росмолодёжь.Гранты по Псковской области Светлана Бринюк и победители конкурса Росмолодёжь.Гранты Мария Каменская и Екатерина Зологина

 

Участников ждут лекции, встречи с представителями и экспертами Росмолодёжь.Гранты, практикумы тренинги, мастер-классы по национальным ремёслам и танцам, настольные игры и кинопоказы фильмов, снятых грантополучателями.

«Желаем нашей команде продуктивной работы, ярких впечатлений и новых идей для развития молодёжных проектов в Псковской области», - пожелали в молодёжном центре.
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