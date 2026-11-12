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В псковском СИЗО-1 проверили условия содержания

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Заместитель председателя Псковского областного совета профсоюзов Андрей Стегний в составе делегации Общественной наблюдательной комиссии Псковской области посетил СИЗО-1. Главной целью визита стала проверка соблюдения прав подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов.

Фото: УФСИН России по Псковской области

В состав делегации вошли заместитель прокурора Псковской области Виктор Борисенко, уполномоченный по правам человека в регионе Дмитрий Шахов, члены Общественной наблюдательной комиссии Сергей Павлов, Андрей Стегний, Василий Лупаков, председатель Общественного совета при УФСИН Иван Патлач, а также сотрудники областной прокуратуры.

В сопровождении заместителя начальника УФСИН России по Псковской области Тимура Курдюкова, помощника начальника управления по соблюдению прав человека в УИС УФСИН Вячеслава Иванова и начальника СИЗО-1 Тимура Джалилова проверяющие совершили обход учреждения. Они посетили камеры режимного корпуса, осмотрели отряд по хозяйственному обслуживанию, комнаты для проведения краткосрочных свиданий, пищеблок, пост видеоконтроля, следственные кабинеты и другие административно-хозяйственные объекты.

Особое внимание во время визита обращалось на соблюдение прав и законных интересов лиц, содержащихся в СИЗО, санитарное состояние, материально-бытовое и медицинское обеспечение, организацию питания. При обходе каждого объекта проводились беседы с подозреваемыми, обвиняемыми и осуждёнными на предмет наличия у них жалоб на условия содержания. Также был организован приём по личным вопросам.

В завершение визита проверяющие указали на неукоснительное соблюдение прав и законных интересов лиц, содержащихся в следственном изоляторе, организацию получения квалифицированной медицинской помощи и качество приготовления пищи.

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