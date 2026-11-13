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Эндокринолог объяснила, почему не стоит есть сладкое натощак

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Привычка регулярно есть сладкое до основной еды может усиливать колебания глюкозы и снижать аппетит к полноценной пище, рассказала врач-эндокринолог Наталья Чадина.

Изображение сгенерировано нейросетью

«Строгого правила, запрещающего здоровому человеку есть сладкое до обеда или ужина, не существует. Одна конфета перед едой не приведет к диабету и не нарушит обмен веществ. Однако привычка регулярно начинать прием пищи с десерта действительно может влиять на аппетит и уровень глюкозы», — сказала Наталья Чадина.

По словам врача, сладости содержат легкоусвояемые углеводы и обычно бедны белком и клетчаткой. Если съесть их натощак, глюкоза быстрее попадает в кровь, и после кратковременного насыщения у некоторых людей снова появляется голод, пояснила Чадина. Кроме того, десерт может временно снизить аппетит, из-за чего человек съест меньше полноценной пищи, добавила врач.

«Если сначала съесть овощи и источник белка, а углеводы оставить на конец приема пищи, подъем глюкозы после еды может быть менее выраженным. Клетчатка, белок и жир замедляют опорожнение желудка и всасывание углеводов», — подчеркнула Наталья Чадина.

Специалист также отметила, что исследования показывают: порядок «овощи и белок сначала, углеводы потом» способен уменьшать колебания глюкозы, особенно при сахарном диабете, но доказательства пока ограничены, а долгосрочный эффект изучен недостаточно.

Для здоровья зубов сладкое лучше есть вместе с основным приемом пищи, а не перекусывать им многократно в течение дня, поскольку каждый контакт с сахаром создает условия для кислот, повреждающих эмаль, предупредила Наталья Чадина. Она добавила, что практичный вариант — сначала полноценное блюдо с белком, овощами и сложными углеводами, а затем небольшая порция десерта, «Газета.ru» .

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