Эндокринолог объяснила, почему не стоит есть сладкое натощак

Привычка регулярно есть сладкое до основной еды может усиливать колебания глюкозы и снижать аппетит к полноценной пище, рассказала врач-эндокринолог Наталья Чадина.
Изображение сгенерировано нейросетью
По словам врача, сладости содержат легкоусвояемые углеводы и обычно бедны белком и клетчаткой. Если съесть их натощак, глюкоза быстрее попадает в кровь, и после кратковременного насыщения у некоторых людей снова появляется голод, пояснила Чадина. Кроме того, десерт может временно снизить аппетит, из-за чего человек съест меньше полноценной пищи, добавила врач.
Специалист также отметила, что исследования показывают: порядок «овощи и белок сначала, углеводы потом» способен уменьшать колебания глюкозы, особенно при сахарном диабете, но доказательства пока ограничены, а долгосрочный эффект изучен недостаточно.
Для здоровья зубов сладкое лучше есть вместе с основным приемом пищи, а не перекусывать им многократно в течение дня, поскольку каждый контакт с сахаром создает условия для кислот, повреждающих эмаль, предупредила Наталья Чадина. Она добавила, что практичный вариант — сначала полноценное блюдо с белком, овощами и сложными углеводами, а затем небольшая порция десерта,