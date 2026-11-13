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Роскомнадзор внедрил ИИ для блокировки интернет-трафика, потратив более 2 млрд рублей

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Роскомнадзор начал использовать искусственный интеллект для анализа и фильтрации интернет-трафика. Разработка системы на основе машинного обучения обошлась в 2,27 миллиарда рублей. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на паспорт программы цифровой трансформации ведомства на 2026–2028 годы.

Изображение сгенерировано нейросетью

В основе технологии лежит отечественная модель искусственного интеллекта, работающая на собственной инфраструктуре Роскомнадзора. Название разработчика и конкретные технические характеристики системы не раскрываются.

Новый механизм интегрируют в автоматизированную систему обеспечения безопасности российского сегмента интернета (АСБИ). Он дополняет технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), которые операторы связи устанавливают на своих сетях для ограничения доступа к интернет-ресурсам.

На обновление и развертывание самих ТСПУ в 2026 году дополнительно выделили свыше 10 миллиардов рублей из основного и резервного бюджетов.

По оценкам опрошенных Forbes специалистов, алгоритмы могут выявлять использование средств обхода блокировок по косвенным характеристикам соединений. Среди возможных признаков называют размер пакетов данных, периодичность их передачи, продолжительность сеансов связи и параметры серверной инфраструктуры.

Эксперт по регулированию искусственного интеллекта Дмитрий Кутейников считает, что такая технология способна осложнить работу VPN-сервисов, включая те, которые маскируют передаваемый трафик.

При этом специалисты предупреждают о риске ошибочных ограничений. Под блокировки могут попадать корпоративные сети и облачные сервисы, чьи соединения алгоритмы ошибочно распознают как попытки обхода запретов, пишет «Московский комсомолец» .

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