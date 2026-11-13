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Жительница Новосокольнического округа получила 30 часов работ за игнорирование ПДД

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Пренебрежение правилами дорожного движения может обернуться не только штрафом, но и более серьезными последствиями: жительницу Новосокольнического муниципального округа получила 30 часов работ за езду без ОСАГО и перевозку детей с нарушениями. Об этом сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

Как отметили в ведомстве, женщина неоднократно игнорировала требования ПДД. Среди допущенных нарушений — перевозка детей с нарушением установленных требований (ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ), отсутствие полиса ОСАГО, а также нарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 12.3 КоАП РФ.

«Каждое из этих нарушений — не просто формальность. Правила перевозки детей созданы для защиты их жизни и здоровья. Отсутствие обязательного страхования также создает дополнительные риски для участников дорожного движения. Игнорирование требований ПДД может привести к серьезным последствиям, цена которых бывает гораздо выше административного наказания», — добавили в ведомстве.

За допущенные нарушения суд назначил женщине административное наказание в виде 30 часов обязательных работ. Исполнительные документы поступили в отделение судебных приставов Великолукского, Куньинского и Новосокольнического муниципальных округов.

Контроль за отработкой, явкой должника и ведением табеля учета отработанного времени возложен на судебного пристава-исполнителя. Табель будет заполняться организацией, в которой женщина отрабатывает работы, и регулярно проверяться сотрудником службы.

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