Косметолог объяснила, как подобрать зимний уход для разных типов кожи
Кремы с церамидами, скваланом и маслом жожоба подойдут зимой сухой коже, легкие эмульсии с ниацинамидом - жирной и комбинированной, а чувствительной коже нужно меньше активных средств, рассказала врач-косметолог, дерматовенеролог Екатерина Анчикова.
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По ее словам, для сухой кожи осень и зима — испытание на прочность. И без того слабый липидный барьер повреждается первым, отвечая стянутостью и шелушением, отметила врач.
«В первую очередь нужно сменить очищающие средства. Забудьте про гели и пенки с агрессивными ПАВ: только молочко, крем-гель или мицеллярная вода без спирта. В кремах ищите церамиды, сквалан, масла жожоба и ши — они восполняют липидный "цемент" и создают окклюзионную пленку, предотвращающую потерю влаги. Ночной уход должен быть плотным, но не тяжелым», — сказала Екатерина Анчикова.
Специалист подчеркнула, что для комбинированной и жирной кожи главная ошибка в холода — продолжать использовать летние легкие флюиды или резко переходить на жирные кремы, поскольку и то, и другое дестабилизирует барьер.
«Переходите на мягкие очищающие средства с нейтральным pH и выбирайте увлажняющие текстуры "гель-крем" или легкие эмульсии с ниацинамидом. Ниацинамид здесь работает двойным агентом: он укрепляет барьер и мягко регулирует выработку себума, не пересушивая. Откажитесь от спиртовых тоников и глиняных масок, которые летом активно использовали», — отметила Екатерина Анчикова.
Для нормальной кожи врач порекомендовала сделать ставку на антиоксиданты - витамин С, Е, феруловую кислоту и экстракты растений, а также добавить в уход сыворотку с витамином С утром и средство с ретинолом вечером, пишет «Газета.ru».
«Для чувствительной кожи осень — время минимализма. Чем меньше активов, тем лучше. Оставьте в рутине средства с пантенолом, аллантоином, центеллой азиатской и избегайте эфирных масел и отдушек. Сухой и чувствительной коже нужны компоненты, восстанавливающие липидный барьер, — керамиды, холестерин, жирные кислоты. Новинки вводите осторожно, с интервалом в неделю», — заключила Екатерина Анчикова.
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