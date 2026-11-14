 
Общество

Борис Жамерашвили назначен врио руководителя УФССП по Псковской области

0

Борис Жамерашвили назначен врио руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области. 

Фото: УФССП России

Биография
08.2011 - 10.2013 Судебный пристав-исполнитель Нефтекамского межрайонного отдела судебных приставов УФССП России по Республике Башкортостан. 

10.2013 - 06.2014 Главный специалист-эксперт Отдела организации работы по реализации имущества должников УФССП России по Республике Башкортостан. 

06.2014 - 06.2016 Главный специалист-эксперт Отдела организации исполнительного производства УФССП России по Республике Башкортостан.

06.2016 - 08.2024 Начальник отдела информатизации и обеспечения информационной безопасности УФССП России по Республике Башкортостан.

08.2024 - 02.2025 Врио заместителя руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Кировской области - заместителя главного судебного пристава Кировской области.

С 10.02.2025 Заместитель руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Кировской области - заместитель главного судебного пристава Кировской области. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Алёна Романовна
Балан

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026