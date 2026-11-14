Борис Жамерашвили назначен врио руководителя УФССП по Псковской области

Борис Жамерашвили назначен врио руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.
Фото: УФССП России
Биография
08.2011 - 10.2013 Судебный пристав-исполнитель Нефтекамского межрайонного отдела судебных приставов УФССП России по Республике Башкортостан.
10.2013 - 06.2014 Главный специалист-эксперт Отдела организации работы по реализации имущества должников УФССП России по Республике Башкортостан.
06.2014 - 06.2016 Главный специалист-эксперт Отдела организации исполнительного производства УФССП России по Республике Башкортостан.
06.2016 - 08.2024 Начальник отдела информатизации и обеспечения информационной безопасности УФССП России по Республике Башкортостан.
08.2024 - 02.2025 Врио заместителя руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Кировской области - заместителя главного судебного пристава Кировской области.
С 10.02.2025 Заместитель руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Кировской области - заместитель главного судебного пристава Кировской области.