Врач назвала опасную спортивную привычку, приводящую к инсульту

Одна из самых распространенных причин инсульта у молодых – это игра в любительский футбол по субботам или воскресеньям после пяти дней сидячей работы в офисе, рассказала врач-невролог Рена Мухтарова.

«Любительский футбол один раз в неделю с друзьями, часто в субботу или в воскресенье несет высокий риск получить инсульт прямо во время матча. Часто в группе риска оказываются молодые мужчины в возрасте 30–40 лет, которые всю рабочую неделю сидят перед компьютером в офисе, а в выходные решают устроить организму настоящий стресс», - сказала невролог.

По ее словам, такой ритм называется «рваным».

«Это когда резкие ускорения сменяются остановками. Плюс сильный выброс адреналина от азарта. Именно во время "воскресного футбола" у мужчин 30–40 лет чаще всего проявляются признаки инсульта. Учитывая, что в таких любительских матчах, как правило, отсутствует медперсонал, который мог бы оказать первую помощь, картина становится еще тревожнее», - подчеркнула врач.

Мухтарова отметила, что существуют разные методы определения так называемого предынсультного состояния человека.

«Этим термином обычно называют транзиторную ишемическую атаку (ТИА) или микроинсульт – временное нарушение мозгового кровообращения. Это критический предупреждающий сигнал организма. Много веков назад в Индии практиковался так называемый метод "кровавый глаз" - багровый цвет лица и налитые кровью глаза. В античной медицине считалось, что у таких людей избыток "горячей крови" в голове. Если заметите аналогичное у своего товарища по команде в первые минуты матча, посоветуйте ему обратиться к врачу», - сказала она.

Самый безопасный вариант для тех, кто всю неделю работает в офисе и может позволить себе спорт только по выходным, – это плавание, пишут РИА Новости .

«Горизонтальное положение тела облегчает кровообращение, а вода мягко массирует сосуды. Риск скачков давления минимален», - отметила собеседник агентства.