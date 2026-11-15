Из школьного учебника исключили строки Пушкина, написанные в Михайловском

Стихотворение «Зимний вечер» Александра Пушкина в учебнике «Литературное чтение» для 3-го класса представлено в урезанном виде — без строфы «Выпьем с горя; где же кружка?» Об этом рассказала мама одного из школьников.
Фото: читатель «Фонтанки.ру»
Речь идет об учебнике «Литературное чтение» для третьего класса. Как убедился
В школьном учебнике прямо под заголовком указано, что пушкинские строки представлены в сокращенном виде. Стихотворение сократили именно за счёт строфы, в которой Александр Пушкин предлагает няне «выпить с горя».
Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей,
Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей.
Стихотворение «Зимний вечер» Александр Пушкин написал в 1825 году. В это время поэт находился в ссылке в семейном имении Михайловское в Псковской губернии. Там он проводил зимние вечера с няней Ариной Родионовной, слушая ее сказки и песни. Именно к ней Пушкин обращается в стихотворении, предлагая выпить с горя и спеть песню, чтобы развеять тоску. Впервые «Зимний вечер» опубликовали в 1829 году.